Trabzonspor'da altyapı vurgusu

Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, hedeflerinin Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek olduğunu ifade etti.

Soylu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, görevde tek hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Trabzonspor'u ekonomik ve sportif anlamda bağımsız, kimseye minnet etmeyen, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline getirmek. Bu kulübün ruhu, efsaneleriyle ve ebediyete intikal etmiş başkanlarıyla bize miras bırakıldı. Biz de yönetim olarak bu emaneti geleceğe taşımak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın da her konuşmasında vurguladığı gibi, en büyük hedeflerinin borçsuz bir Trabzonspor olduğunu ifade eden Soylu, "Bunun için sürdürülebilir bir ekonomik model üzerinde çalışıyoruz. Kulübümüzün kendi ayakları üzerinde durması, hem sponsorluk anlaşmaları hem de altyapıdan yetişecek oyuncularla mümkün. Hedefimiz, Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek." şeklinde yaptıkları çalışmaları anlattı.