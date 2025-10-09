Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'da altyapı vurgusu

        Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, hedeflerinin Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2025 - 10:54 Güncelleme: 09.10.2025 - 10:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'da altyapı vurgusu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor İş Geliştirme, Sponsorluk ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Neşat Soylu, hedeflerinin Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek olduğunu ifade etti.

        Soylu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında, görevde tek hedeflerinin bulunduğunu belirterek, "Trabzonspor'u ekonomik ve sportif anlamda bağımsız, kimseye minnet etmeyen, kendi ayakları üzerinde duran bir kulüp haline getirmek. Bu kulübün ruhu, efsaneleriyle ve ebediyete intikal etmiş başkanlarıyla bize miras bırakıldı. Biz de yönetim olarak bu emaneti geleceğe taşımak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Başkan Ertuğrul Doğan'ın da her konuşmasında vurguladığı gibi, en büyük hedeflerinin borçsuz bir Trabzonspor olduğunu ifade eden Soylu, "Bunun için sürdürülebilir bir ekonomik model üzerinde çalışıyoruz. Kulübümüzün kendi ayakları üzerinde durması, hem sponsorluk anlaşmaları hem de altyapıdan yetişecek oyuncularla mümkün. Hedefimiz, Trabzonspor'un sadece kendine yetmesi değil, aynı zamanda Avrupa'ya ihraç edeceği oyuncularla ekonomisini büyüten bir yapı kurabilmek." şeklinde yaptıkları çalışmaları anlattı.

        Soylu, kendileri gibi büyük kulüplerin olmazsa olmaz konusunun yetiştirme ve ihraç olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Biz küçük yaşta sporcuları belirleyip en iyi şartlarda eğitimlerini tamamlayarak başta A takım olmak üzere Avrupa'ya ihraç etmemiz gerekiyor. Futbol sektöründe ayakta kalabilmeniz için en önemli konu futbolcu yetiştirmek. Trabzon'un ilçelerini, mahallelerini ve okullarını tarayan bir yapının yanı sıra ülkemizdeki yetenekleri erken yaşta bünyemize katmayı hedefleyen, ardından her alanda onları eğiten, geliştiren bir sistemi oluşturuyoruz. Mükemmel tesislerimiz var ve yönetim olarak bu konuya büyük ağırlık veriyoruz. Dortmund, Ajax gibi kulüplerin başarıyla sürdürdüğü disiplin ve sistem üzerine kurulu modelleri bizim kültürümüze entegre ederek, yetiştir, ihraç et politikasını en iyi uygulayacak şartlara sahip olan kulüp Trabzonspor ve en yüksek potansiyeli bulunan şehir de Trabzon. Bu avantajı en iyi şekilde kullanacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Türkiye'den Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklama
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        Rubio'nun notu Trump'ı harekete geçirdi
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        İsrail'in alıkoyduğu 3 Türk milletvekili serbest
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Trump duyurdu: Gazze'de ateşkes sağlandı!
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Gazze'de ateşkes anlaşması sevinçle karşılandı
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        Dünyadan Gazze'de ateşkes anlaşmasına tebrik
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        BES fonları enflasyonu hep yendi
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Zemine İngiliz müdahalesi!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Genç kadın balkondan düştü! Şüpheli eş tutuklandı!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Arda Güler bu iki kategoride dünyanın en iyisi!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Güne enerjik başlamanın sırları!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Düğün değil savaş sanki... 1361 mermi sıkmışlar!
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Altının en güçlü desteği Polonya
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        4 milyon hap! 214 kg metamfetamin! İmalathaneye baskın!
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Cezaevinden çıkmıştı, suçüstü yakalandı
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Çocukların önünde eşini pompalıyla vurdu... Kıskanmış!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        Şampiyonlar Kupası şampiyonu F.Bahçe!
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        İş sözleşmesinde ayrıntıya dikkat
        Kuvvetli sağanak uyarısı!
        Kuvvetli sağanak uyarısı!

        Benzer Haberler

        Köpekli arama kurtarma ekiplerinin bir durağı da Trabzon oldu
        Köpekli arama kurtarma ekiplerinin bir durağı da Trabzon oldu
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası sona erdi
        Trabzon'da "Efsanelerle Yeniden" futbol turnuvası sona erdi
        Trabzon'da ormanlık alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait...
        Trabzon'da ormanlık alanda bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait...
        Of'ta okul öncesi eğitimde farkındalık günü etkinliği düzenlendi
        Of'ta okul öncesi eğitimde farkındalık günü etkinliği düzenlendi
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında istavrit ilgi görüyor
        Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi Trabzon'da görüşülecek
        Karadeniz'in mavi teknoloji ekosistemi Trabzon'da görüşülecek