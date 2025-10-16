Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 17:32 Güncelleme: 16.10.2025 - 17:32
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.

        Bu bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışması yapan bordo-mavililer, daha sonra taktik çalışmaya geçti.

        Antrenmana sakatlığı bulunan Nwakaeme ve Cihan Çanak katılmadı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

