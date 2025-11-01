Habertürk
Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da bir kişi 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti

        Trabzon'da bir kişinin, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye 2,5 milyon lira vererek dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 17:56 Güncelleme: 01.11.2025 - 17:56
        İddiaya göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan M.B'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

        M.B, adının suç örgütlerine karıştığını söyleyen kişinin bildirdiği adrese giderek, 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz bulunan çantayı teslim etti.

        Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.B, polise başvurdu.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

