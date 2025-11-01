Trabzon'da bir kişi 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti

Trabzon'da bir kişinin, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiye 2,5 milyon lira vererek dolandırıldığı iddiasıyla çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Ortahisar ilçesinde yaşayan M.B'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıttı.

M.B, adının suç örgütlerine karıştığını söyleyen kişinin bildirdiği adrese giderek, 2,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve döviz bulunan çantayı teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan M.B, polise başvurdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.