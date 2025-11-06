Trabzon'da üniversite öğrencilerinden Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğrenci Derneğince, Gazze ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler ve akademisyenler, "Bir hilalin gölgesinde Doğu Türkistan ve Gazze" programı yapıldı.

Türk, Filistin ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi bayrakları taşıyan gruptakiler, İsrail ve Çin aleyhine sloganlar atarak, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne kadar yürüdü.

Grup adına konuşan KTÜ Öğrenci Derneği Başkanı Kürşat Sivrikaya, mazlumların aynı hilal uğruna zulme karşı direndiğini belirterek, "Bizler, bu sessiz çığlığı Karadeniz'in dalgalarına, Türkiye'nin gençliğine, tüm insanlığın vicdanına duyurmak için buradayız." dedi.

Sivrikaya, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin sahipsiz olmadığını ifade ederek, "Gazze'nin davası, Türk'ün namusudur. Türk gençliği, zalimlerin korkulu rüyasıdır. Birlik olmanın, dirilişin ve adaleti kılıçla tesis etmenin çağrısını yineliyoruz." ifadelerini kullandı.