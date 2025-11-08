Habertürk
        Trabzon Haberleri

        LÖSEV, Trabzon'da farkındalık yürüyüşü düzenledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:57 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:57
        Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfınca (LÖSEV) lösemiye karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

        Katılımcılar, Kahramanmaraş Caddesi'nden ellerinde "Lösemi değil iyilik bulaşır" ve "Biz kazanacağız" yazan dövizler ile "Umut Varsa İyileşme de Vardır" yazan pankartı taşıdı.

        Turuncu yelekler giyen aileler, çocukları ve gönüllüler, Büyükşehir Belediyesi bando takımının eşliğinde Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

        Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinden oluşan halk oyunları ekibi de gösteri sunarken, gönüllüler ve vatandaşlar da horon oynadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

