        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 22:22 Güncelleme: 08.11.2025 - 22:22
        Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Akçaköy Mahallesi'nde B.Ö'nün yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

