Trabzon'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akçaköy Mahallesi'nde B.Ö'nün yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.
