        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Karadeniz Destinasyonu" konferansı gerçekleştirildi

        Trabzon'da, Karadeniz Destinasyonu Projesi'ne ilişkin konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:11 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:13
        Trabzon'da "Karadeniz Destinasyonu" konferansı gerçekleştirildi
        Trabzon'da, Karadeniz Destinasyonu Projesi'ne ilişkin konferans düzenlendi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasından (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Artvin Çoruh Üniversitesi, Karadenizliler Konfederasyonu (KADEKON) ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu iş birliğinde organize edilen "Karadeniz Destinasyonu" projesinin Trabzon konferansı tamamlandı.

        Avrasya Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, 13 devletin bir araya geldiği oluşumun çok geniş bir alanda etkileşim içinde olduğunu söyledi.

        Karadeniz'in dünya siyasetinde önemli rol oynadığına değinen Hajiyev, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Türkiye 2024 yılında 60 milyar dolar turizm geliri elde etti. 2025 yılında ise 70 milyar dolar gelir beklemektedir. Bu coğrafyada çok önemli üç ülke var. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, yani geçmişteki İpek Yolu hattı bu ülkelerden geçiyor. Dünyada yılda 300 milyon turistin 125 milyonu Avrupa’ya gidiyor. Türkiye dünya turizm sektöründen yüzde 7 oranında pay aldı. Bir turist ortalama 170 dolar harcıyor ve turizm sektöründe dünya genelinde 352 milyon işyeri var. Bu büyük bir ekonomi."

        Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir Kadakal da Karadeniz Destinasyonu konferansının bölgenin dünyadaki görünürlüğünü artıracağını belirtti.

        TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Haydar Baş ise dünyada iklim değişikliğinin yaşandığına dikkati çekerek, Doğu Karadeniz'in çok kıymetli bir bölge olmaya başladığına işaret etti.

        Trabzon'a yılda 1,5 milyon turist geldiğine değinen Baş, amaçlarının turizm sezonunu 12 aya yaymak olduğunu aktardı.

        Trabzon ve bölgeye yüzde 90 oranında Körfez ülkelerinden turist geldiğine değinen Baş, şu ifadeleri kullandı:

        "Çin pazarında epey çalışma yaptık. 150 milyon kişi anlık olarak Çin dışında seyahat ediyor. Dünyanın neresine giderseniz Çinli var. Geçen yıl Çinli turistler şehrimizi ziyaret etti. Çinli turistlerin seyahat zamanları şubat-mayıs ile eylül-aralık ayları arasında gerçekleşiyor. Yani bizim boş olduğumuz dönemler. En büyük engelimiz ise Trabzon ile Çin arasında ulaşım engelimizdir. Hava ulaşım bağlantısının olmaması büyük bir eksiklik ve bu bağlantıyı kurma çalışmalarımız devam ediyor."

        KADEKON Genel Başkanı Hızır Murtezaoğlu ise kültür ve turizm alanında 18 ili kapsayan projenin 5 milyar dolar gelir sağlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

        Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Kadir Delibalta ise Karadeniz Destinasyonu konusunda Kastamonu'dan Artvin'e kadar bütün üyelerinin çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

        Turizm konuşu çalıştayın da yapıldığı konferansa, KADEKON MKYK Üyeleri Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel, Prof. Dr. Fevzi Çakmak, KADEKON Başkan Vekili Dr. Zekiye Seda Sönmez, Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüdayi Ercoşkun ve İZFAŞ Fuarlar Müdür Yardımcısı Yusuf Erdoğan katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

