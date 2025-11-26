Of'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi

Trabzon'un Of ilçesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve belediye organizesinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile kaymakamlıktan hareket ederek Atatürk Bulvarı'na kadar çevre temizliği yaptı.

Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinde gençlerin topluma örnek olacaklarını belirterek, "Temizliğinizle bizden önceki nesillere örnek olacaksınız. Sizlere örnek olamadığımız için helallik istiyoruz. Rabbim hepimize sağlık ve başarı versin." dedi.

Kabahasanoğlu ise çevre temizliğinin önemine değinerek, "İnancımıza göre temizlik imanın yarısıdır. Bu etkinlikle çevre bilinci için bir farkındalık ve duyarlılık oluşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.