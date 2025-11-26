Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Of'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi

        Trabzon'un Of ilçesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Giriş: 26.11.2025 - 15:51 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:54
        Of'ta çevre temizliği etkinliği düzenlendi
        Trabzon'un Of ilçesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaymakamlık ve belediye organizesinde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ile kaymakamlıktan hareket ederek Atatürk Bulvarı'na kadar çevre temizliği yaptı.

        Sarıalioğlu, yaptığı açıklamada, çevre temizliğinde gençlerin topluma örnek olacaklarını belirterek, "Temizliğinizle bizden önceki nesillere örnek olacaksınız. Sizlere örnek olamadığımız için helallik istiyoruz. Rabbim hepimize sağlık ve başarı versin." dedi.

        Kabahasanoğlu ise çevre temizliğinin önemine değinerek, "İnancımıza göre temizlik imanın yarısıdır. Bu etkinlikle çevre bilinci için bir farkındalık ve duyarlılık oluşacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

