Hakemler: Alper Akarsu, Süleyman Özay, Bilal Gölen
Trabzonspor: Onana, Pina, Okay Yokuşlu, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 85 Baniya), Oulai, Bouchouari (Dk. 72 Sikan), Zubkov (Dk. 90 Cihan Çanak), Muçi (Dk. 85 Ozan Tufan), Olaigbe (Dk. 72 Arif Boşluk), Onuachu
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Utku Eriş (Dk. 58 Yasir Subaşı), Guilherme, Jin Ho, Bjorlo (Dk. 87 İsmail Esat Buğa), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Kaan Akyazı), Muleka, Bardhi (Dk. 58 Pedrinho), Umut Nayir (Dk. 81 Melih Bostan)
Goller: Dk. 17 Okay Yokuşlu (Kendi kalesine) (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 43 (Penaltıdan) ve Dk. 50 Onuachu, Dk. 55 Muçi (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 55 Muleka, Dk. 77 Guilherme (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 77 Oulai (Trabzonspor)
