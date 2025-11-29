Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Vali Yıldırım, yangın sonucu kullanılamaz hale gelen Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan ve bir süre önce çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 17:50 Güncelleme: 29.11.2025 - 17:50
        
        

        Vali Yıldırım, beraberinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara Kaymakamı Ali Sapmaz, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ve İl Müftüsü İsmail Çiçek ile 25 Kasım'da çıkan yangında hasar gören Kırklar Mescidi'nde incelemelerde bulundu.

        Yetkililerden yangının çıkış nedenine ilişkin bilgi alan Vali Yıldırım, mescidin durumu ve yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Mescidin en kısa zamanda yeniden inşa edileceğini belirten Yıldırım, yapının eski kimliğine kavuşturulması için gerekli çalışmaların başlatılacağını bildirdi.

        - "Mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız"

        Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de yangında can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı.

        Kırklar Mescidi'nin büyük bir manevi değere sahip olduğunu belirten Genç, "Ay-yıldızlı bayrağımızı tekrar göndere çekerek Türk-İslam nişanesi olan bu mescidi daha da güçlü haline kavuşturacağız. Duyarlı iş insanlarımızın da katkılarıyla bu süreci hızlıca sonuçlandıracağız. Katkı sunan herkese, sayın valimize ve tüm destekçilere şükranlarımı sunuyor geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

