Trabzonspor, Konyaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, zirve yarışında haftayı kayıpsız geçirdi.

Bu galibiyetle ligdepuanını 31'e yükselten bordo-mavili takım, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e düşürürken, ikinci sıradaki Fenerbahçe ile puan farkını kapattı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma öncesi fire vermeyen Karadeniz ekibi, böylece zirve yarışı yolunda önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

-Onuachu, 11 gole ulaştı

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, Konyaspor karşısında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Ligdeki gol sayısını 11'e çıkartan Nijeryalı oyuncu, gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

- Muçi skor üretmeye devam ediyor

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi ise 3. golünü kaydetti.