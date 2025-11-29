Trabzonspor-Konyaspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, gösterdikleri mücadeleden dolayı futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının mücadelesinden memnun kaldığını belirterek, "Öncelikle klişe gibi gözüküyor ama bugün için hiç klişe değil, oyuncularımla gurur duyuyorum. Benim gördüğüm veya saydığım ikinci üçüncü veya dördüncü net pozisyonumuz gol oldu. Bence 1-0’a kadar zaten oyunu çoktan 2-0 yapmamız gereken bir mücadeleydi. İlk 45 dakikanın bana göre tamamını mükemmel oynadık." dedi.

Bugün farklı bir planla sahada olduklarını anlatan Atan, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır benim de çok kullanmadığım 4-1-4-1 baskıyla sahada yer aldık. Oyuncu modelimize göre hem de arkada bir tane genç oyuncumuzun olması sebebiyle biraz daha temkinli davranmayı tercih ettik. Bana göre planımız kusursuz işledi, ilk yarı rakibimize bir tane pozisyon vermeden çok önemli gol pozisyonlarına girdik. İkinci bölgeye, üçüncü bölgeye rahat girişler yaptık. Bir penaltı pozisyonu... Orada anları iyi oynamamız gereken bölümdü. Hücum etmek yerine topa sahip olmaya döndürebilseydik penaltıdan önceki pozisyonu... Futbol böyle bir şey. Anları iyi oynamak lazım. Geçiş yapmamız gereken yerde, orada Muçi’yi paylaşması gereken iki orta saha oyuncumuz geriye yorgun döndüğü için yerleşimde sırtımıza topu yedik. Zamanlama hatası ile bir penaltı yaptırdık. Yani hiç hak etmediğimiz bir gol yedik açıkçası."