        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Türk boksunda zirve için altyapı hamlesi

        HATİCE DİLER - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, olimpiyatlarda başarılı sonuçlar alabilmek için altyapıya çok daha fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 11:01 Güncelleme: 02.12.2025 - 11:01
        Türk boksunda zirve için altyapı hamlesi
        HATİCE DİLER - Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, olimpiyatlarda başarılı sonuçlar alabilmek için altyapıya çok daha fazla yatırım yaptıklarını belirtti.

        Macaristan'da düzenlenen, 23 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda derece elde eden sporcularla Trabzon'a gelen Hekimoğlu, AA muhabirine, 11 aydır görevde olduklarını ve başarılı sonuçlar almaya devam ettiklerini ifade etti.

        Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya hedefi koyduklarını ifade eden Hekimoğlu, "Orada İnşallah altın madalya almak istiyoruz. 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda şampiyonluğu aldık. Şimdi Avrupa şampiyonu olduk. Ülkemizi gururlandırdık. Bunlar fragmandı, gerçekleri yakında gelecek." dedi.

        Hekimoğlu, altyapıdaki sporcuların gelişimine önem verdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Üst miniklerde çok başarılı olduk, Avrupa şampiyonu çıkarttık. Oraya daha fazla önem veriyorum. Neticede olimpiyatın aynası buradan başlıyor. Alt minik, üst minik, genç ve büyük. O yüzden buraya daha fazla yatırım yapıyoruz. Yani büyükler zaten belli bir yere gelmişler. O çocuklar da bu başarıları gördükçe hevesleniyorlar ve boksa daha fazla değer veriyorlar. Türk insanı bunu başaracak güçte her zaman diyorum. Türk insanı her zaman olimpik başarılarda olacaktır."

        - "Türk boksunu geliştirebilmek için her şeyi yapacağız"

        2026 Avrupa ve Dünya şampiyonalarına da iyi şekilde hazırlandıklarını aktaran Hekimoğlu, "İkili kamplar yapacağız, turnuvalara gideceğiz. Türk boksunu geliştirebilmek için her şeyi yapacağız. İlk hedefimiz 2026. Orada da inşallah çok başarılı olup, bayrağımızı göndere çekmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

        Avrupa 23 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda takım olarak 50 ülke arasından şampiyonlukla ayrıldıklarını hatırlatan Hekimoğlu, "Bu bizim için çok değerli. Trabzonlu evlatlarımızın madalya almaları ekstra çok güzel oldu. Çocuklarıma başarılar diliyorum. Onlar daha da iyi yerlere gelecekler İnşallah." diye konuştu.

        Hekimoğlu, Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı'nın Trabzon'da kampta olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

