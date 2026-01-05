Maçka, Gastro Travel etkinliğine ev sahipliği yapacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi, Maçka ilçesinin 23-25 Ocak tarihlerinde Gastro Travel etkinliğine ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Çelebi, yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin ilçelerin gastronomi değerlerinin ön plana çıkarılması açısından önemli olduğunu belirtti.

Etkinliğin içeriği hakkında bilgi veren Çelebi, şunları kaydetti:

"Maçka'nın turizm potansiyeli ve destinasyon çeşitliliği, Sümela Manastırı başta olmak üzere ilçenin tarihi ve kültürel mirası, Zigana Dağı ve çevresinde kış turizmi, kayak ve doğa sporları olanakları, Maçka'ya özgü yerel mutfak kültürü ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetler ve sürdürülebilir turizm, gastronomi turizmi ve destinasyon markalaşması konuları alanında uzman akademisyenler, turizm profesyonelleri, şefler ve sektör temsilcileri tarafından ele alınacak."

Çelebi, seyahat yazarları, turizm profesyonelleri, akademisyenler, şefler, dijital içerik üreticileri ve basın mensuplarının katılımıyla saha gezileri yapılacağını ifade etti.