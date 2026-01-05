Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        AK Parti'nin Trabzon'daki üye sayısı 129 bin 91 oldu

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, son üç ay içerisinde 11 bin 45 yeni üye kazandırdıklarını, toplam üye sayısının ise 129 bin 91 olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:29 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti'nin Trabzon'daki üye sayısı 129 bin 91 oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, son üç ay içerisinde 11 bin 45 yeni üye kazandırdıklarını, toplam üye sayısının ise 129 bin 91 olduğunu belirtti.

        Mumcu, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, Yargıtay Başkanlığınca 2 Ocak'ta açıklanan resmi verilere göre, partilerinin üye sayısının 664 bin 568 artarak 11 milyon 543 bin 301'e ulaştığını ifade etti.

        Bu artışın Türkiye siyasi tarihinde milletle kurulan güçlü bağın, sahaya dayalı siyaset anlayışının ve teşkilatların özverili çalışmalarının somut bir göstergesi olduğunu dile getiren Mumcu, "AK Parti, kurulduğu günden bu yana siyaseti milletin gündeminden koparmadan yürütmeyi esas almış, karar alma süreçlerini, sahadan gelen talep ve beklentiler doğrultusunda şekillendirmiştir." dedi.

        Mumcu, Trabzon'da ki üye sayılarının da arttığına değinerek, "AK Parti Trabzon teşkilatımızın toplam üye sayısı 129 bin 91'e ulaşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Partimize gösterilen bu güçlü teveccüh için Trabzonlu hemşehrilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        Maduro helikopterle mahkemeye götürüldü
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        İstanbul'a kar geliyor! Tarih belli oldu!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Aracın ön lastikleri patlak! İşte Elif'in ilk otopsisi!
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Süper Kupa'da dev randevu: İşte ilk 11'ler
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Fenerbahçe ile Samsunspor 'Süper Final' aşkına!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35'e dönüş NATO için de önemli
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        2025 enflasyonu açıklandı
        2025 enflasyonu açıklandı
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Tammy Abraham'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        Deniz'i benzinle 2 kere yakmış! Kan donduran vahşet!
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        70 yıl sonra ulaşıldı! Kem gözlere karşı 'Süleyman düğümü'
        Kira için bağış bekliyor
        Kira için bağış bekliyor
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Eşi ve kızını öldürmüştü... Cani baba tedaviye alındı!
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Suriye'de yeni banknot dönemi: Esad portresi gitti, sıfırlar atıldı
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        Trump dünya düzenini sarstı: Sırada hangi ülke var?
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        ABD müdahalesinin ardından Venezuela üssündeki değişim!
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        "Machado Nobel'i kabul etmeseydi bugün Venezuela lideriydi"
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar

        Benzer Haberler

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Genç, sosyal desteklere yönelik çalış...
        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanı Genç, sosyal desteklere yönelik çalış...
        Maçka, Gastro Travel etkinliğine ev sahipliği yapacak
        Maçka, Gastro Travel etkinliğine ev sahipliği yapacak
        KTÜ ile DOKA arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalan...
        KTÜ ile DOKA arasında "Siber Güvenlik Eğitimi İş Birliği Protokolü" imzalan...
        Büyükşehir Belediyesi on binlerce hayata dokundu
        Büyükşehir Belediyesi on binlerce hayata dokundu
        Trabzonspor'dan Arif Boşluk açıklaması
        Trabzonspor'dan Arif Boşluk açıklaması
        Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı
        Trabzonspor, Arif Boşluk'u Konyaspor'a kiraladı