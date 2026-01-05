Habertürk
        Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak

        Trabzon'da 13 Ocak'ta "Kalandar" etkinliği gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 17:45 Güncelleme: 05.01.2026 - 17:45
        Trabzon'da "Kalandar" kutlanacak
        Trabzon'da 13 Ocak'ta "Kalandar" etkinliği gerçekleştirilecek.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan yazılı açıklamada, TTSO Trabzon Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi ile TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinliğin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi'nin destekleriyle 13 Ocak Salı günü saat 18.30'de 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda organize edileceği belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Trabzon AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, Kalandar'ın yalnızca bir kutlama değil, kuşaktan kuşağa aktarılan önemli bir kültürel değer olduğunu ifade etti.

        Karbuz, AB'nin kültürel çeşitliliğin korunmasını ortak bir değer olarak ele aldığını, Kalandar gibi yerel geleneklerin yaşatılması, bu anlayışın sahadaki somut karşılıklarından biri olduğunu ve hem kültürel hafızayı diri tutmayı hem de toplumsal birlikteliği güçlendirmeyi amaçladığını aktardı.

        TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın da kültürel mirasın geleceğe taşınmasında kadınların rolünün önemine değinerek, "Kalandar gibi geleneklerin yaşatılması, büyük ölçüde kadın emeği ve hafızasıyla mümkündür. Bu yıl ikinci kez düzenlenen bu etkinlikle, kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

