        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da iki aracın karıştığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Trabzon'un Araklı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 18:19 Güncelleme: 05.01.2026 - 18:19
        Kaşıkcı mevkisinde seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, yolun sağında duran dolmuşa çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

