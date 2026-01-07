Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da toprak kaymasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi.

        Giriş: 07.01.2026 - 02:05 Güncelleme: 07.01.2026 - 02:05
        Trabzon'da toprak kaymasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi
        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 6 katlı bina tahliye edildi.

        Hürriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, 6 katlı apartmanın giriş katına ulaştı.

        Kaya parçaları ve toprak nedeniyle binanın bazı kısımlarında hasar oluştu.

        Heyelanı fark eden vatandaşlar, binayı boşalttı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Apartmanda yaşayan vatandaşlar, heyelan nedeniyle oluşabilecek risklere karşı geçici olarak binadan tahliye edildi.

        AFAD ve belediye ekiplerinin alandaki çalışmaları devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

