Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Haberleri

        Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 23:57 Güncelleme: 23.01.2026 - 23:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı.

        Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Şehirler Arası Yolcu Terminali'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otobüs, perondan hareket ettiği sırada E.D'ye (13) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Otobüste ve terminal binasında da hasar meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        Bakan Fidan: Ateşkesin uzatılması gerekebilir
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        ABD'den İran'a yaptırım kararı
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Trabzonspor sahasında 2 golle kazandı!
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Batı'da sağanak iç Anadolu'da kar
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Galatasaray, Noa Lang transferini açıkladı!
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        Fransa Rusya'dan gelen tankeri denetledi
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        İspanya'daki uyuşturucu yüklü gemiye paravan şirket kurmuşlar!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Gişelerde inanılmaz kaza! İki kişi hayatını kaybetti!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Yaser Asprilla, Galatasaray yolunda!
        Sokak ortasında öldürdü!
        Sokak ortasında öldürdü!
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        TikTok'un ABD'deki satışı tamamlandı
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        5 günlük bebeğe hemşire şiddetinde tutuklama kararı!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Fenerbahçe'den Beto için resmi teklif!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri!
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ahmet Özer'e 6 yıl 3 ay hapis cezası
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Ufuk Özkan'a donör bulundu
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Cüzdanlarda hangi paradan ne kadar var?
        Borsada tarihi zirve
        Borsada tarihi zirve
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"
        Lovik: "Taraftarımızın atmosferi çok özel"
        Tekke: "Hedefimiz önce yangını söndürmekti, bunu başardık. Şimdi yarışın iç...
        Tekke: "Hedefimiz önce yangını söndürmekti, bunu başardık. Şimdi yarışın iç...
        Emre Belözoğlu: "Bu maçın hakkı beraberlikti"
        Emre Belözoğlu: "Bu maçın hakkı beraberlikti"
        Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1
        Trabzonspor - Kasımpaşa: 2-1
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)