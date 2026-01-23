Trabzon'da terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde terminalde otobüsün çarptığı çocuk yaralandı.



Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Şehirler Arası Yolcu Terminali'nde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otobüs, perondan hareket ettiği sırada E.D'ye (13) çarptı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralı çocuk, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi altına alındı.



Otobüste ve terminal binasında da hasar meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

