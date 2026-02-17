Canlı
        Trabzon Gençlik Korosu konser verdi

        Trabzon Gençlik Korosu konser verdi

        Trabzon Gençlik Korosunca "Karadeniz Türküleri" konseri düzenlendi.

        17.02.2026 - 11:24
        Trabzon Gençlik Korosu konser verdi
        Trabzon Gençlik Korosunca "Karadeniz Türküleri" konseri düzenlendi.

        Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen konserde, üniversite öğrencileri ve gençlik merkezi gönüllülerinden oluşan 50 kişilik koro Karadeniz türkülerini seslendirdi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Trabzon Gençlik Korosu'nun Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasını türkülerin evrensel diliyle sahneye taşıdığını belirtti.


        Programa, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile davetliler katıldı.

