        Trabzon Haberleri

        Trabzon merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2026 - 11:50 Güncelleme:
        Trabzon merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

        Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı.

        Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Artvin, Bursa ve Muğla'da 13 adreste eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi.

        Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda hard disk, cep telefonu, bilgisayar, dijital materyaller, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


        Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

