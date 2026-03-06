Trabzon merkezli 6 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Trabzon merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Trabzon'un yanı sıra İstanbul, Ankara, Artvin, Bursa ve Muğla'da 13 adreste eş zamanlı yasa dışı bahis operasyonu düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda hard disk, cep telefonu, bilgisayar, dijital materyaller, tüfek ve tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

