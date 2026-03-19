Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Trabzon Haberleri

        Trabzon Valisi Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı

        Trabzon Valisi Tahir Şahin, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Giriş: 19.03.2026 - 13:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şahin, mesajında, Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, bayramın tüm insanlığa sağlık, huzur ve esenlik getirmesini diledi.


        Bayramların sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik bağlarının güçlendiği, gönüllerin birbirine daha da yakınlaştığı müstesna zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:


        "Aziz milletimizin asırlardır yaşattığı yardımlaşma ve dayanışma kültürü bayram günlerinde daha da anlam kazanmakta, ihtiyaç sahiplerinin, kimsesizlerin, yetimlerin, yaşlıların ve hastaların gönüllerine dokunmak hepimizin ortak sorumluluğu haline gelmektedir. Bu bayramda da necip milletimizin köklü değerlerinden güç alarak hiçbir ayrım gözetmeksizin yardıma muhtaç olanların yanında olmalı, bayram sevincini onların tebessümüyle çoğaltmalı, kırık gönülleri onararak bayramın bereketini birlikte paylaşmalıyız."


        Şahin, bayramın, dünyada ve bölgede çok önemli gelişmelerin yaşandığı hassas bir dönemde idrak edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:


        "İnsanlığın ortak vicdanını yaralayan bu hadiseler, barışın, huzurun ve dayanışmanın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatmaktadır. Temennimiz, bu acı ve elem verici süreçlerin bir an önce sona ermesi, dünyanın dört bir yanında huzurun, adaletin ve insanlık onurunun hakim olmasıdır. Bu anlamlı günlerde, vatanımızın istiklali ve milletimizin bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Şehitlerimizin kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Trabzonlu hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, bayramın gönüllerimize sekinet, kalplerimize sevgi, ülkemize birlik ve dirlik, mazlum coğrafyalara ise barış ve umut getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
