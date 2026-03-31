Of'ta "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmada dereceye girenlere ödül verildi

Trabzon'un Of ilçesinde, "Bağımlılıkla Mücadele" konulu yarışmada dereceye giren öğrenciler için tören düzenlendi.



Yeşilay Of Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde organize edilen yarışmada, ilk ve ortaokul kategorisinde Miktat Sarıalioğlu Ortaokulu birinci, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu ikinci, 28 Şubat İlkokulu üçüncü oldu.





Lise kategorisinde ise Of Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Taşhan Sağlık Meslek Lisesi ikinci, Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de üçüncü oldu.



İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Salonunda gerçekleşen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu ve İlçe Sağlık Müdürü Barış Çağlar tarafından verildi.



Kabahasanoğlu, Yeşilay ile bağımlılıkla mücadele konusunda projeler yürüttüklerini belirterek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



