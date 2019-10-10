Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı

İHA

Trabzonspor'un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen Teknik Direktör Ünal Karaman ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşıyor.

Jose Sosa, Ünal Karaman ile performansını arttırdı

Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, futbolculuk döneminde kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen Teknik Direktör Ünal Karaman ile yakaladığı uyumla performansını her geçen gün yukarıya taşıyor.
Trabzonspor’un orta saha oyuncusu Jose Sosa, bu sezon ortaya koyduğu performansla göz dolduruyor. Geçtiğimiz sezon Onur ve Burak Yılmaz’ın kadro dışı bırakılmasının ardından kaptanlık görevine getirilen Arjantinli futbolcu, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın vazgeçmediği isimlerinde başında geldi. Her sezon üzerine koyarak devam eden başarılı oyuncu bu sezon bordomavililerin Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı 13 maçta görev alarak iki gole imza attı.

Katkısı her sezon artıyor
İtalya’nın Milan ekibinden bordomavili takıma transfer olan Jose Sosa, söz konusu sezonda kendisinden beklenilen performansı yansıtamamıştı. Teknik Direktör Ersun Yanal ile bekleneni ortaya koyamayan Sosa, Yanal’ın ayrılmasından sonra göreve gelen Rıza Çalımbay döneminde de arzu edilen seviyeye gelemedi. İki teknik adamın görev aldığı dönemlerde toplamda sadece 3 asist yapabilen Sosa, Ünal Karaman ile çalışmaya başladığı günden beri ise görev aldığı maçlarda 7 gol, 8 asistle mücadele etti. Yıldız futbolcu, takım kaptanı olarak toparlanma sürecinde Ünal Karaman'ın en büyük destekçisi oldu.

Sekiz numarayı Trabzonspor'da giymeye başladı
Trabzonspor'da göreve başladığı günden beri oyuncularıyla kurduğu diyalog ile dikkat çeken Ünal Karaman, yıldız oyuncuya da güven aşıladı. Trabzonspor’da forma giydiği dönemde 8 numaralı formayı giyen ve kaptanlık görevinde bulunan Ünal Karaman, kendisi gibi orta saha oyuncusu olan ve 8 numaralı formayı giyen kaptan Sosa ile kurduğu iletişim Arjantinli oyuncunun yeteneklerini ön plana çıkarmasına sağladı.
Sosa ise ilk kez Trabzonspor'da 8 numaralı formayı giymeye başladı. Arjantinli futbolcu, Milan'da 23 numaralı formayı giyerken, Beşiktaş'ta 5, Atletico Madrid 24, Metalist Kharkiv'de 11, Napoli'de 77, Bayern Münih'de 20, Estudiantes'te ise 7 numaralı formayı giymişti.

TRABZON

10 Ekim 2019 Perşembe

  • İMSAK 04:55
  • GÜNEŞ 06:20
  • ÖĞLE 12:13
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Novak ve Hosseini'nin son durumu
21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu
YEREL HABERLER 21 yaşındaki gencin organları 4 hastaya umut oldu
Trabzonspor'un yabancıları durdurulamıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'un yabancıları durdurulamıyor
Ortahisar Meclisi, 2020 Yılı Mali Bütçesi'ni kabul etti
YEREL HABERLER Ortahisar Meclisi, 2020 Yılı Mali Bütçesi'ni kabul ...
Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor
YEREL HABERLER Restorasyonu bitti, ziyarete açılmayı bekliyor
Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını çıkaralım
YEREL HABERLER Ağaoğlu: İdari, ekonomik ve sportif başarının tadını ...
Ahmet Ağaoğlu: "1.5 yıl önceki durumdan çok ama çok farklı bir konumdayız"
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: "1.5 yıl önceki durumdan çok ama çok ...
Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper’i ziyaret etti
YEREL HABERLER Temel Altunbaş Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin ...
Obi Mikel: "Başarıların parçası olmak için buradayım" Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Obi Mikel: "Abdülkadir Ömür'ü görünce 'wow' dedim"
YEREL HABERLER Obi Mikel: "Başarıların parçası olmak için ...
John Obi Mikel: Başarıların parçası olmak için buradayım
YEREL HABERLER John Obi Mikel: Başarıların parçası olmak için ...
Nwakaeme kendine geldi!
YEREL HABERLER Nwakaeme kendine geldi!
Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
YEREL HABERLER Karadeniz ısındı; lokal ve şiddetli yağışlar arttı
Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
YEREL HABERLER Trabzonspor son 5 sezonun en iyi dönemini yaşıyor
Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Trabzon’da dikkatsiz sürücülerin kazaları MOBESE ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X