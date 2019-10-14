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Trabzonspor Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı Karaman, Güneş'in ardından en çok görevde kalan isim ...

İHA

Trabzonspor Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı Karaman, Güneş'in ardından en çok görevde kalan isim oldu

Trabzonspor'da, teknik direktörlük koltuğunda son dönemde yaşanan istikrarsız tablo son buldu. Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in ardından bordomavili takımı en uzun süreli çalıştıran Teknik Direktör Ünal Karaman oldu.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, uzun bir aradan sonra mali ve sportif açıdan istikrarı yakalama adına önemli adımlar atıyor. Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir kulüp yapısına dönen bordomavili kulüp sportif olarak da Teknik Direktör Ünal Karaman ile istikrarı yakaladı. 27 Ocak 2013'de bordomavili takımdan ayrılan Şenol Güneş'in ardından göreve gelen Karaman, Trabzonspor'da görev yapan 8 teknik adam arasında bordomavili takımda en uzun süre görevde bulunan teknik adam oldu.
Trabzonspor'da 200910 sezonunda takımın başına gelen Hugo Broos, 22 Kasım 2009'da bordomavili takımın Kasımpaşa'ya 31 mağlup olduğu maçında ardından takımdan ayrılmıştı. Broos'un ardından 20092010 sezonunda takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş, bordomavili takım ile 4 sezon geçirdi. 20122013 sezonunun 19. haftasında bordomavili takımın yollarını ayıran tecrübeli teknik adam söz konusu dönemde Karadeniz ekibiyle Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası maçları olmak üzere toplam 137 maça çıktı.

Trabzonspor, Güneş'in ardından teknik adam istikrarı yakalayamadı
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in ardından takımın başına teknik direktör Tolunay Kafkas getirildi. Kafkas'ın ömrü ise bordomavili takımda uzun sürmedi. 20122013 sezonunun 20. haftasında takımla birlikte sahaya çıkan Tolunay Kafkas, söz konusu sezonu tamamlayan isim oldu ancak sezonun bitmesiyle yollar ayrıldı. Kafkas, bordomavililerin başında 15 lig ve 5 Türkiye Kupası maçına çıktı.

Dört sezon içinde Yanal ve Mandıralı iki kez görev aldı
Trabzonspor'da 4 sezon içinde yapılan teknik adam değişikliklerine bakıldığından Ersun Yanal ve Hami Mandıralı iki kez göreve geldi. İki teknik adam da görevde bulundukları sürelerde istikrar yakalayamadılar. Karadeniz ekibi, 20152016 sezonunda ise teknik adam istikrarsızlığı yakaladığı en kötü sezonu yaşadı. Bordomavililer sezona Shota Arvaladze ile başlarken, aynı sezonda Sadi Tekilioğlu ve Hami Mandıralı'da teknik adamlık koltuğuna oturdu.
Süper Ligin 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi Gaziantep Futbol Kulübü ile oynanacak olan maçta takımın başında sahaya çıkacak olan Ünal Karaman, Şenol Güneş’in ardından aralıksız takımı çalıştıran isim unvanına ulaşacak.

Trabzonspor son 10 yıllık teknik direktör tablosu:

Sezon Teknik Adamlar
200910: Hugo Henry Broos (13 lig maçı)
200910: Şenol Güneş (20 lig9 Türkiye Kupası maçı)
201011: Şenol Güneş (34 lig2 Avrupa Lig1 Süper Kupa maçı)
201112: Şenol Güneş (40 lig2 Türkiye Kupası8 Şampiyonlar Lig3 Avrupa Ligi maçı)
201213: Şenol Güneş (19 lig6 Türkiye Kupası2 Avrupa Ligi maçı)
201213: Tolunay Kafkas (15 lig5 Türkiye Kupası maçı)
201314: Mustafa Reşiüt Akçay (20 lig1 Türkiye Kupası12 Avrupa Ligi maçı)
201314: Hami Mandıralı (14 lig 2 Avrupa Ligi maçı)
201415: Vahid Halilhodzic (8 lig6 Avrupa Lig maçı)
201415: Ersun Yanal (25 lig7 Türkiye Kupası4 Avrupa Ligi maçı)
201516: Shota Arveladze (11 lig 4 Avrupa Ligi maçı)
201516: Sadi Tekelioğlu(7 lig5 Türkiye Kupası maçı)
201516: Hami Mandıralı (15 lig2 Türkiye Kupası maçı)
201617: Ersun Yanal (34 lig8 Türkiye Kupası maçı)
201718: Ersun Yanal (8 lig maçı)
201718: Rıza Çalımbay (26 lig5 Türkiye kupası maçı)
201819: Ünal Karaman (34 lig7 Türkiye Kupası maçı)
201920: Ünal Karaman (7 lig 6 Avrupa Ligi maçı)

TRABZON

14 Ekim 2019 Pazartesi

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