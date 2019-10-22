Buse Terim Boyner için Forum Trabzon’a geliyor

Buse Terim Boyner için 24 ekim Perşembe günü Forum Trabzon’a geliyor.
Buse Terim tarafından Boyner için çocukların en sevdiği karakterlerden ve en son trendlerden ilham alınarak hazırlanan Buse Terim X Boyner koleksiyonu kapsamında gerçekleşecek ziyarette Terim, ‘Buse Terim X Boyner Koleksiyonu’nun hikâyesini paylaşacak. Takipçileriyle bir araya gelecek olan Terim, söyleşi gerçekleştirecek.
TRABZON
22 Ekim 2019 Salı
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