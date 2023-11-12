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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da tamamlandı

        PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda seyirci etabıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:28 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:32
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        Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'da tamamlandı
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        PETLAS 2023 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayağı Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Hıdırnebi Yaylası'nda seyirci etabıyla sona erdi.

        Trabzon Off-Road Kulübü (TROFF) tarafından ICRYPEX ile PETLAS sponsorluğunda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen şampiyona kapsamında, Hıdırnebi Yaylası'nın Acısu Balıklı mevkisinde düzenlenen yarışlara 18 araçta 36 yarışmacı katıldı.

        Klasman lideri pilot Bekir Başkal, gazetecilere, Trabzon etabının şampiyonlukları için önemli bir yer olduğunu belirterek, "Sorunsuz bitirirsek de iyi bir noktaya çıkmış olacağız. Kahramanmaraş'a gideceğiz son yarışa ama biz burada ilk üç içinde tamamlarsak şampiyon olmuş oluyoruz. Güzel ve keyifli bir yerde, doğanın içerisinde, Trabzon'da sert koşullarda yarışıyoruz." dedi.

        Co-pilot Hande Erdoğan ise ilk 4 yarışta güzel dereceler elde ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

        "Lider durumdayız, eğer burayı da sıkıntısız bir şekilde tamamlarsak şampiyonluğumuz garanti olacak. Kahramanmaraş'a da keyifli bir yarış için gideceğiz açıkçası. Gayet güzel gidiyor yarış, etap biraz zorlu. Seyircinin göremediği tarafta çok kaygan bir zemin var ama çok keyifli. Biz çok keyifle yarışıyoruz."

        Çamur ve engebeli parkurda kıyasıya geçen şampiyonanın Trabzon ayağı, seyirci etabıyla tamamlandı.

        Yarışta, 140 puan elde eden İsmail Ayhan ve Arda Arslan genel klasmanda birinci, 105 puanla Bekir Başkal-Hande Erdoğan ekibi ikinci, 87 puanla Ergün Çirkin-İbrahim Yılmaz ikilisi ise üçüncü oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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