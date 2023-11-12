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        Trabzonlu usta 61 yıldır yorgan dikiyor

        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 61 yıldır yorgan dikerek geçimini sağlayan 78 yaşındaki Osman Özcan'a, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 12.11.2023 - 11:01
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        Trabzonlu usta 61 yıldır yorgan dikiyor
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        DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da 61 yıldır yorgan dikerek geçimini sağlayan 78 yaşındaki Osman Özcan'a, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince "Yılın Ahisi" ödülü verildi.

        Özcan, Of ilçesine bağlı Taşhanpazarı Mahallesi'ndeki 12 metrekarelik iş yerinde ilerleyen yaşına rağmen elinden düşürmediği iğne ve iplikle, müşterilerinin sipariş ettiği yün, pamuk ya da elyaf yorganları dikiyor.

        Osman Özcan, AA muhabirine, 17 yaşında meslek öğrenmek için Zonguldak'ta çalışan ağabeylerinin yanına gittiğini söyledi.

        Komşularının da yönlendirmesiyle bir yorgan ustasının yanında çıraklığa başladığını ifade eden Özcan, meslekte zamanla kendisini geliştirince de iş yeri açmaya karar verdiğini anlattı.

        Osman Özcan, Zonguldak'ta 5 yıl kaldıktan sora döndüğü memleketinde mesleğine devam ettiğini, bu yıl itibarıyla da yorgancılıkta 61 yılı geride bıraktığını dile getirdi.

        Aynı dükkanda 28 yıldır el emeği yorganlar diktiğini belirten 5 çocuk, 12 torun sahibi Özcan, "Ömrüm yorgancılıkla geçti. Bu meslekte 6 usta yetiştirdim." dedi.

        - "Çırak yetişmeyen yorgancılık her geçen gün yok oluyor"

        Özcan, bazı müşterilerinin hala yün ve pamuk yorgan kullanmaya devam ettiğini kaydederek, "Yaz aylarında müşterilerden gelen siparişler dolayısıyla daha fazla yoğunluk oluşuyor. Ama eskisi gibi çalışamadığım için yetiştiremiyorum. Bazen eve de götürüyorum." diye konuştu.

        Teknolojinin gelişmesiyle el yapımı yorgana ve yastığa ilginin gitgide azaldığını vurgulayan Özcan, dolayısıyla da çırak yetişmeyen yorgancılığın her geçen gün yok olduğuna dikkati çekti.

        Meslekte sabretmenin önemine değinen Özcan, "Meslekte çalışacaksın ki artıracaksın, adam da sebat edecek, hep millet hazır işe koşuyor, hazır işte pek para olmaz, el emeğine iş var." ifadesini kullandı

        "Yılın Ahisi" seçilmenin kendisini mutlu ettiğini, ödülünü de bir süre önce düzenlenen törende Vali Aziz Yıldırım'dan aldığını belirten Özcan, "Dizlerim tutana kadar bu işi yapmaya devam edeceğim." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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