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Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne “Anne Dostu Hastane” ünvanı

İHA

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne dostu hastane ünvanını almaya hak kazandı.

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi anne dostu hastane ünvanını almaya hak kazandı.
“Anne Dostu Hastane” ünvanı Sağlık Bakanlığı tarafından 2015 yılından beri hastanelere verilirken, Türkiye'de Eğitim Araştırma Hastanesi statüsünde olup doğum sayısı benzer orandaki hastaneler içinde anne dostu Kocaeli ve Konya’dan sonra Trabzon 3. Eğitim Araştırma Hastanesi olma özelliğini taşıyor.
Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari Sorumlusu Doç.Dr. Yeşim Bayoğlu Tekin, doğum sürecinde anne adayının deneyimli bir kadro ile sürekli desteklenerek güvenli bir ortamda doğum yapmasının amaçlandığını belirterek, “Doğum sürecinde anne adayının deneyimli bir kadro ile sürekli desteklenerek güvenli bir ortamda doğum yapmasını gerçekleştirmektir. Anne adayının ihtiyaçları ve istekleri gözetilerek mahremiyet ve kendini güvende hissetme beklentilerinin özenle karşılandığı bir ortam sağlamak amaçlanmaktadır. Doğum sürecinde anne adayının özgürce hareket etmesinin sağlanması, ihtiyaç duyduğu enerjiyi alabilmeleri için gerekli sıvı ve besin ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir. Anne adayının bu süreçte yeterli destek alabilmesi ve güçlendirilmesi için arzu ettiği bir yakınının yanında ona destek olabilmesi sağlanmaktadır. Tecrübeli ebe kadrosu ve kadın doğum hekiminin desteği ile doğum süreci yakından gözlenmektedir. Doğum ağrısıyla baş edebilmesi için masaj yöntemleri uygulanmakta, doğumun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için anne adayının hareket etmesi, yürümesi ve pilates topu ile egzersiz yapması teşvik edilmektedir. Ağrının azaltılması için uygun olan anne adaylarında epidural ile doğum ya da suda doğum imkanları sağlanmaktadır. Doğumun tamamen doğal seyrinde seyretmesi için tıbbi bir gereklilik olmadıkça herhangi bir müdahalede bulunulmamakta ya da ilaç uygulanmamaktadır. Anne adayının tek kişilik odalarda içinde tuvalet ve duş imkanın olduğu ev ortamına benzer şekilde rahatlıkta ve konforlu bir ortamda doğum tecrübesini yaşaması hedeflenmektedir. Doğum eylemi ve normal doğum süreci aynı oda içinde gerçekleşmektedir. Bebek doğar doğmaz annesinin teni ile teması sağlanmakta ve kordonu geç klemplenmektedir. Bu süreçte anne sütü ile de bebeğin en kısa sürede buluşması için bir an önce emzirilmesi sağlanmaktadır”dedi.
Anne dostu hastane sürecine ekip olarak 2 yıldır hazırlandıklarını ifade eden Tekin, “Öncelikli olarak verilen tüm doğum hizmetlerini anne odaklı yapmayı amaçladık. Anne adayının doğum sürecinde ihtiyaç duyacağı mahremiyet ve konfor için gerekli alt yapı düzenlemesi ve fiziki ortamlar oluşturularak doğumhanemiz düzenlendi. Tüm çalışanlarımız, anne dostu felsefesini aşılamak ve bilincini kazandırmak için eğitim sürecinden geçirildi ve eğitimlerimiz sertifikalandırıldı. Anne adaylarını eğitmek bu işin en önemli ayağı. Anne adayı ne kadar bilinçli ve bilgili olursa doğum süreci ile baş etmesi o kadar kolay olacaktır. Gebe okulumuz 1,5 yıldır aktif olarak çalışmaktadır. Birebir ya da gruplar halinde eğitimler verilmektedir. Bu eğitimlerde sadece anne adayları değil eşleri ya da yakınları da eğitime dahil edilmektedir” diye konuştu.

TRABZON

24 Ekim 2019 Perşembe

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