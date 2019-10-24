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Sturridge, Krasnodar maç kadrosundan çıkartıldı

İHA

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge, Krasnodar maç kadrosundan çıkartıldı.

Trabzonspor'un İngiliz oyuncusu Daniel Sturridge, Krasnodar maç kadrosundan çıkartıldı.
Trabzonspor Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, Sturridge’nin sağlık durumuyla ilgili olarak açıklamada bulundu.
Oyuncunun kadrodan çıkartıldığını belirten Ayaz, “Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında sol kasık ağrısı şikayetinde bulunan Daniel Sturridge’in bugün yapılan muayenesinde kasık sertliği tespit edilmiş olup, acil tedavisine başlanan oyuncumuz bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız Krasnodar karşılaşmasında riske edilmeyerek kadrodan çıkartılmıştır” dedi.

TRABZON

24 Ekim 2019 Perşembe

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