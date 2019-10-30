Trabzonspor'da Göztepe maçı biletleri satışta

Trabzonspor´un Süper Lig´in 10´uncu haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının biletleri satışa sunuldu.
2 Kasım Cumartesi günü saat 17.30´da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu´nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.
TRABZON
30 Ekim 2019 Çarşamba
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