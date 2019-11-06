Başkan Zorluoğlu'ndan lösemili çocuklara ziyaret

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, eşi Sevcan Zorluoğlu ile birlikte KTÜ Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti.

Forma, oyuncak bebek, oyuncak araba ve satranç takımı hediye ettiği çocuklarla tek tek görüşen Zorluoğlu, “Çabucak iyileşip Murat amcanızın yanına gelin. Birlikte Trabzonspor’un maçına gideceğiz” dedi.

Çocukları ziyaretinin ardından hastane yetkilileri ve tedavi görmekte olan çocukların ailelerinden bilgi alan Başkan Zorluoğlu, ihtiyaç duyulan bazı eksiklerin giderilmesi için talimat verdi. Zorluoğlu, “Bunları hızlı bir şekilde gidereceğiz. Çocuklarımız için ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı.

Lösemili çocukların aileleri ve hastane yetkilileri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu’na ilgi ve hassasiyetlerinden ötürü teşekkür etti.

TRABZON 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:24

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