Trabzonspor - Getafe maçının ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5'inci hafta maçında Trabzonspor evinde İspanya ekibi Getafe'yi ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda TSİ 18.50'de başlayacak karşılaşmada Letonyalı hakem Andris Treimanis düdük çalacak. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek.
İki takım sahaya şu 11'le çıkacak:
TRABZONSPOR: Erce Hosseini, Doğan, Ivanildo, Abdurrahim, Serkan, Kerem, A. Parmak, Avdijaj, Fıratcan, Muhammet
GETAFE: Chichizola Nyom, Djene, Bruno, Olivera, Fajr, Arambarri, Portillo, Kenedy, Molina, Mata
TRABZON
28 Kasım 2019 Perşembe
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