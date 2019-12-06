Fenalaşan yolcuya müdahale eden otobüs şoförüne ödül

TRABZON'da, seyir halindeki halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcuya, ilk müdahaleyi sürücü Mehmet Bülbül yaptı. Müdahale anlarına ait görüntüler ise otobüsteki güvenlik kamerasına yansırdı. Sürücü, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi.

TrabzonBeşikdüzü hattında sefer yapan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehmet Bülbül idaresindeki 61 AH 316 plakalı halk otobüsüne binen 80 yaşlarındaki kadın, aniden fenalaştı. Durumu fark eden sürücü Bülbül, otobüsü durdurup, kadına ilk müdahaleyi yaptı. Bu sırada diğer yolcular sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boğulma tehlikesi geçirdiği öğrenilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

MÜDAHALE ANI KAMERADA

Sürücü Bülbül ise Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından altınla ödüllendirildi. Otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına müdahale anı yansıyan sürücüyü makamında kabul eden Başkan Zorluoğlu, "Yaşanan bazı olaylar sonrası insanlığımızdan utanıyoruz ama bu tür yaklaşımları gördüğümüzde de tekrar insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Bunlar çok özel ve güzel yaklaşımlar" dedi.



TRABZON 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:53

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