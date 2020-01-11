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Trabzon'da her 100 kişiden 10'nuna acil ambulans hizmeti verildi

İHA

Trabzon'da her 100 kişiden 10'nuna acil ambulans hizmeti verildi

Trabzon’da 2019 yılında 80 bin 538 hastaya ambulans ile acil sağlık hizmeti verilirken bu rakam şehir nüfusunun yüzde 10’ una tekabül ettiği belirtildi. Aynı yıl içinde 112 çağrı merkezine 472 bin 598 çağrı gelirken, bunlardan 80 bin 538 ‘i acil olarak değerlendirilirdi. Kalan kısmın ise gereksiz çağrılar olduğundan ambulans görevlendirilmesi yapılmadığı belirtilirken, Trabzon’da her gün acil sağlık hizmeti için ortalama 220 ambulans görevlendirilmesi yapılıyor.
Trabzon’da 2019 yılında, 112 Komuta Kontrol Merkezine toplam 472 bin 598 çağrı gelirken günlük ortalama çağrı sayısı ise bin 295 olarak belirlendi. Çağrılar içinde acil hastalar için yapılan görüşmelerin yanı sıra hasta ve yakınlarının tekrarlayan aramaları, vaka ile ilgili hastaneler tarafından ve 112 ambulans ekipleri tarafından verilen bilgiler için yapılan görüşmeler de bulunuyor. Ambulans görevlendirmesi yapılmasına rağmen vatandaşlar tarafından yapılan çağrılar veya ambulans gerektirmeyen durumlarda 112 çağrı merkezinin aranması benzeri durumlar gereksiz çağrılar olarak nitelendirilirken, önemli bir paya ve meşguliyete yol açtığı kaydedildi. Gereksiz çağrılar 112 çağrı merkezini aramak isteyen ve gerçek acil sağlık ihtiyacı bulunan hastaları bekletmekte veya engellediği belirtilirken 472 bin 598 çağrıdan 8 bin 538 adedinin ambulans görevlendirmesi yapılan vakaya dönüşmüş olması; gereksiz çağrılara dair yoğunluğu gözler önüne seriyor. Minik 112 ve okul eğitimleri başta olmak üzere yapılan bilgilendirme faaliyetleri ile bu tür istenmeyen çağrılarda düşüş sağlandığı ifade edilirken geçen yıl asılsız ihbar olarak nitelendirilen suistimal, art niyet veya şaka olacağı düşüncesiyle yapılan ambulans talebi sonrasında ambulansın olay yerine ulaşması fakat asılsız olduğunun belirlendiği ihbarların sayısı 67 olarak tespit edildi. Bu tür ihbarlarda bulunanlar hakkında kabahatler kanunu kapsamında işlem yapılırken söz konusu kişiler maddi ceza ile de cezalandırıldığı ifade edildi. 2019 yılında bu kapsamda kasti olarak bu yönde hareket eden 2 şahıs için adli işlem başlatıldı.
Öte yandan 112 Komuta Kontrol Merkezine gelen en çok vaka ihbarları; hayatı tehdit eden kalp solunum yolu ve nörolojik hastalıklara bağlı medikal acil durumlar (Göğüs ağrısı, Kalp krizi, Solunum Yetmezliği, Felç vb hastalıklar, toplam 68 bin 532 vaka) ve travma vakaları oldu. Trafik kazaları için ambulans görevlendirme vaka sayısı 3 bin 891 olurken, yüksekten düşmeler ve yaralanmalar gibi diğer kaza ve yaralanma sayısı ise 5 bin 129 olarak kayıtlara geçti.

TRABZON

11 Ocak 2020 Cumartesi

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