Trabzonspor kupada tur peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine götürmek isteyen Trabzonspor, 20'ın rövanşında deplasmanda Denizlispor'un konuğu olacak.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. İlk maçı sahasında 20 kazanan bordomavililer, rakibi karşısında bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Türkiye Kupası'nı 8 kez müzesine götüren ve en son 20092010 sezonunda bu kupayı kazanan bordomavililer, 10 sezondur süren kupa hasretini sonlandırmak istiyor. Trabzonspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve öğrencileri, Türkiye Kupası hasretine bu sezon son vermeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ümraniyespor'a elenen bordomavililer kupa hasretini 10 sezona çıkarmıştı.

Son olarak 20092010 sezonunda Şanlıurfa'da oynanan final maçında Fenerbahçe'yi 31 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordomavililerin son 10 sezonda yüzü gülmedi. Ligde ilk kez mücadele ettiği 19741975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8'inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Bordomavililer, 2'şer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, 1 kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Denizlispor karşısında kadroda fazla bir değişiklik yapmayı düşünmüyor. Kalede Uğurcan Çakır'ın yerine Erce Kardeşlere şans vermeyi planlayan genç teknik adam, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Novak), Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth şeklinde yarınki karşılaşmada mücadele etmesi bekleniyor.

TRABZON 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:05

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