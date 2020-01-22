Trabzonspor, kupada tur için sahaya çıkıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 2-0´ın rövanşında yarın deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçerek kupada yolculuğuna devam etmek istiyor.
Sahasında oynadığı ilk maçı 2-0 kazanarak Denizli´deki maç öncesi avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesinde Yukatel Denizlispor´a konuk olacak. Trabzonspor, 2-0´lık avantajını da kullanarak turu geçmeyi ve kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor. Denizli Atatürk Stadyumu´nda saat 17.00´de başlayacak karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
KADRODA DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR
Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge ve Fıratcan´ın sakatlıkları bulunuyor. Teknik direktör Hüseyin Çimşir´in Trabzon´da oynanan ilk maçtaki 11´ine göre yarınki maçın kadrosunda değişiklikler yapması bekleniyor. Çimşir´in, rövanş mücadelesinde savunmada Pereira ve Campi´yi dinlendirerek bu isimlerin yerine Serkan ile Hosseini´ye görev verebileceği kaydedildi.
PEREİRA `DALYA´ DİYECEK
Trabzonspor´a 2016-17 sezonunun devre arasında transfer olan Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, yarın Yukatel Denizlispor karşılaşmasında forma giymesi durumunda bordo-mavili takımdaki 100´üncü maçına çıkacak. Trabzonspor forması ile çıktığı 99 karşılaşmada 3 gol ve 13 asistlik performans sergileyen 35 yaşındaki deneyimli oyuncu, yarın da forma şansı bulması durumunda bordo-mavili takımda `dalya´ diyecek.
MUHTEMEL KADRO
Bordo-mavililerin yarınki karşılaşmaya şu 11 ile çıkması bekleniyor: Erce Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Ekuban, Sturridge, Fıratcan
CEZALI: Yok
TRABZON
22 Ocak 2020 Çarşamba
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