Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig´in 20´nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 11.00´de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz ile depremzedelere moral ve destek vermek için Elazığ´a giden Uğurcan Çakır yer almadı. Daniel Sturridge ise devre arasında yapılan Antalya kampının ardından ilk kez bugün takımla birlikte çalışmaya katıldı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Perşembe günü yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam edecek.



TRABZON 28 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:01

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