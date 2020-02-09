Trabzon'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

'Babam ve ben'

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Trabzon’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu.

Trabzon'da önceki gün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sahil kesimlerinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Karadeniz Sahil Yolu'nda maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, kar yağışının ardından kentte kartpostallık görüntüler oluştu. Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Atatürk Köşkü'ndeki kar manzarası izleyenleri adeta büyüledi. Şehir merkezine 3 yıl aradan sonra yağan karın bölgedeki etkisini önümüzdeki günlerde de göstereceği öğrenildi.

TRABZON 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:51

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