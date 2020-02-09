Trabzon Valiliği'nden çığ uyarısı

'Babam ve ben'

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Trabzon Valiliği çığ uyarısında bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yoğun kar yağışının muhtemel buzlanmaya neden olacağından; ayrıca yüksek kesimlerde dik eğime sahip alanlarda çığ düşme riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, yüksek kesimlere, mezra ve yaylalara seyahat etmemeleri hususu kamuoyuna önemle ve saygıyla duyurulur" denildi.

TRABZON 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:51

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