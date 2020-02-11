Trabzonspor, kupada 6 sezonluk hasreti bitirmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 5-0´ın rövanşında perşembe günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, turu geçmesi durumunda 6 sezon aradan sonra kupada yarı finali görecek.
Süper Lig´de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası´nı da müzesine götürmeyi hedefliyor. 5´inci turda Altay´ı, son 16 turunda ise Yukatel Denizlispor´u eleyerek adını çeyrek finale yazdıran bordo-mavililer, bu turda sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynadığı karşılaşmayı da 5-0 gibi farklı bir skorla kazanarak önemli bir avantaj elde etti. Trabzonspor, 13 Şubat´ta Erzurum´da oynanacak karşılaşmada turu geçmesi durumunda ise 6 sezon sonra Ziraat Türkiye Kupası´nda adını yarı finale yazdıracak.
EN SON 2012-13'DE FİNAL OYNAMIŞTI
Trabzonspor, 2012-13 sezonundan bu yana kupada yarı finali göremiyor. Son olarak 2012-13 sezonunda finalde Ziraat Türkiye Kupası´nı Fenerbahçe´ye kaptıran bordo-mavililer, 2013-14 sezonunda 4´üncü turda, 2014-15 sezonunda son 16 turunda, 2015-16 sezonunda son 16 turunda, 2016-17 sezonunda grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, 2018-19 sezonunda ise çeyrek finalde kupaya veda etmişti.
YOLCULUK YARIN
Bu arada Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş mücadelesi için yarın karayoluyla kulübe ait otobüs ile Erzurum´a hareket edecek ve burada maç öncesi kampa girecek.()
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