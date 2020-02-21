Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor, yarın oynayacakları karşılaşma ile birlikte 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda siyahbeyazlıların 5345 üstünlüğü bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Beşiktaş ile Trabzonspor yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 20 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 129 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini Trabzonspor kazandı, 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyahbeyazlıların 177 golüne, bordomavililer 143 golle karşılık verdi.



Ligde de Beşiktaş önde

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında siyahbeyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 93 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı. 23 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde syahbeyazlıların attığı 132 gole, bordomavililer 105 golle karşılık verdi.

Bu sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maçı 41 ev sahibi ekip kazanmıştı. Öte yandan, iki takım arasında 20052006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordomavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 21 galip gelmişti.



Farklı skorlar

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 71'lik skorla aldı. Siyahbeyazlılar ayrıca rakibini 20012002 ve 20032004 sezonlarında 50, 19941995'te de 40 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 40'lık sonuçla elde etti.



Trabzonspor'da muhtemel 11'de

Trabzonspor'un karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.

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