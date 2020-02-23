Maç izlerken kalp krizi geçirdi Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş'ın attığı ikinci gole dayanamayarak kalp krizi geçirdi

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Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan BeşiktaşTrabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) dün akşam TrabzonsporBeşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida’nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

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