Maç izlerken kalp krizi geçirdi Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş'ın attığı ikinci gole dayanamayarak kalp krizi geçirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Maç izlerken kalp krizi geçirdi Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş'ın attığı ikinci gole dayanamayarak ...

İHA

Trabzon'un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan BeşiktaşTrabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.

Maç izlerken kalp krizi geçirdi Trabzonspor taraftarı, Beşiktaş'ın attığı ikinci gole dayanamayarak kalp krizi geçirdi

Trabzon’un Düzköy ilçesinde dün akşam oynanan BeşiktaşTrabzonspor derbisini izlerken kalp krizi geçiren taraftar hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Düzköy ilçesinde ikamet eden Ahmet Yetim (39) dün akşam TrabzonsporBeşiktaş mücadelesini izlerken Beşiktaşlı Vida’nın ikinci golünün ardından kalp krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan akrabaları Yetim'i Düzköy Devlet Hastanesine kaldırırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Yetim kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İki çocuk babası Ahmet Yetim'in cenazesi bugün ilçede bulunan Merkez Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkçıların palamut oyunu: `Tombik´ çıktı
YEREL HABERLER Balıkçıların palamut oyunu: `Tombik´ çıktı
Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan
YEREL HABERLER Trabzon-Bayburt karayolunda heyelan
Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar Küçük hasarlı araçların kaportasını değişik ağaç dallarıyla düzelterek adeta orijinalinden farksız hale getiriyor Trabzonlu kaporta ustası Ekrem Türe, yaptığı sıra dışı çalışmasıyla müşterilerin ilgi odağı oluyor
YEREL HABERLER Aylar öncesinde randevu alıp sıraya giriyorlar Küçük ...
Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla yarışıyor
YEREL HABERLER Trabzon hasır bileziği, otomobil fiyatlarıyla ...
Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz"
YEREL HABERLER Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak ...
Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Nwakaeme, Beşiktaş maçı kadrosuna alınmadı Trabzonspor, İstanbul'a gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor'da Nwakaeme şoku! Nwakaeme, Beşiktaş maçı ...
Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda
YEREL HABERLER Beşiktaş ile Trabzonspor 130. randevuda
"Kahverengi Kokarca" böceği özellikle fındık bahçelerini tehdit etmeye devam ediyor Trabzon Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Cemil Pehlevan: “Kahverengi Kokarca böceğinin yayılması ve çoğalması çok kolay ve hızlı bir şekilde olmaktadır”
YEREL HABERLER "Kahverengi Kokarca" böceği özellikle fındık ...
Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor taktı Bisiklete motor takan Erol Bahadır, pedal çevirmeden saatte 50 kilometre hızla gidiyor
YEREL HABERLER Hayali olan otomobili alamayınca bisikletine motor ...
Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilkler peşinde
YEREL HABERLER Trabzonspor, Beşiktaş karşısında ilkler peşinde
Anthony Nwakaeme, Beşiktaş’ı boş geçmiyor
YEREL HABERLER Anthony Nwakaeme, Beşiktaş’ı boş geçmiyor
Karadeniz'de palamut geri döndü
YEREL HABERLER Karadeniz'de palamut geri döndü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X