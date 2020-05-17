Trabzon´da kardan kapalı yayla yolları açılıyor

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<br>TRABZON, (DHA) - TRABZON´da kardan kapalı 18 yayla yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma yürütüyor.<br>Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bahar aylarına rağmen kardan kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Çığ düşen alanlarda yer yer 5 metreyi aşan kar birikintileri iş makineleri ile küreniyor. Kentte 18 yayla yolunda karla mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)<br>2020-05-17 21:47:24<br>

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