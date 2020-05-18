Geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü (2)

<br>BABA KIZININ TABUTUNA OMUZ VERDİ<br>Trabzon´un Akçaabat ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde babası Hasan K.´nin geri manevra yaptığı ciple çarpması sonucu yaşamını yitiren kızı Sare K. için cenaze namazı kılındı. Yeşilyurt Mahallesi Merkez Camii´nde öğlen vakti kılınan cenaze namazında acılı baba Hasan K., gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından babasının tabutuna omuz verdiği küçük kızın cenazesi aynı mahallede toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon TRABZON,(DHA)<br>2020-05-18 13:32:08<br>
- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
-
SPOR
- CANLI SKOR
- İDDAA
- SÜPER LİG
- 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- PUAN DURUMU
-
TAKIMLAR
-
KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
-
- SAĞLIK
- YAZARLAR
-
-