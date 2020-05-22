Trabzonspor'da Da Costa ve Guilherme'ye doğum günü sürprizi

Süper Lig'in geri kalan 8. haftası için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da, Da Costa ve Guilherme için sürpriz doğum günü yapıldı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmanda bordomavililer taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman öncesinde geçtiğimiz günlerde yeni yaşlarını kutlayan Manuel Da Costa ve Guilherme için doğum günü pastası kesildi.



Sörloth takımdan ayrı çalıştı

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, sabah yapılan kuvvet çalışmasında takımla birlikte yaparken, akşam gerçekleştirilen taktik ağırlıklı çalışmada ise takımda ayrı çalıştı. Golcü oyuncunun önümüzdeki günlerde takımlar birlikte taktiksel antrenmanlara katılması planlanıyor.



Trabzonspor iki gün izin yapacak

Bugün sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanlarla Süper Lig'in geri kalan 8. haftasında için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, cumartesi ve pazar gününü izinli geçirecek. Bordomavililer pazartesi günü yapacağı antrenmanla çalışmalarını devam edecek.

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