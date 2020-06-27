Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı

<br>TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de, ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek üzere hazırlıklarını tamamlayan Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrılarak Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonuna hareket etti.<br>Karadeniz'de, sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere İstanbul'dan kulelerinin montajı için 6 Haziran´da Trabzon Limanı´na demir atan Fatih Sondaj Gemisi´nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi "Fatih"in, Trabzon Limanı'nda sürdürülen montaj çalışmaları sona erdi. Trabzon Limanı´ndan römorkörler yardımıyla dün ayrılan Fatih Sondaj Gemisi açıkta pervanelerinin denize indirilmesi ve tanklara su alımı sonrası bugün hareket etti.<br>Gemi, ilk sondaja 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak. Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarından sonra Karadeniz'de arama faaliyetinde bulunacak Fatih Sondaj Gemisi, deniz derinliği 2, sondaj derinliği ise yaklaşık 4 bin metrede arama faaliyeti yapacak.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez TRABZON,(DHA)<br>2020-06-27 15:58:45<br>
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