Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi

DHA

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen, Samsun´dan Artvin´in Sarp Sınır Kapısı´na kadar uzanan 542 kilometrelik sahil yolunda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana suyun sızmasıyla yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı. Uzmanlar, kıyıya yakın deniz tabanından kum çekilmesi sonucu kıyı erozyonuyla yollarda çatlaklar oluştuğuna dikkat çekerek, uyarılarda bulundu.  Karadeniz Bölgesi'nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz...

Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi

<br>Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)KARADENİZ'de deniz dolgusu üzerine inşa edilen, Samsun´dan Artvin´in Sarp Sınır Kapısı´na kadar uzanan 542 kilometrelik sahil yolunda çatlaklar oluşmaya başladı. Karayolları ekipleri, alt katmana suyun sızmasıyla yolun bozulması riskine karşı oluşan çatlaklar için önlem aldı. Uzmanlar, kıyıya yakın deniz tabanından kum çekilmesi sonucu kıyı erozyonuyla yollarda çatlaklar oluştuğuna dikkat çekerek, uyarılarda bulundu. <br>Karadeniz Bölgesi'nde, 1987 yılında yapımına başlanan ve 20 yılda tamamlanarak 2007 yılında ulaşıma açılan 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz Sahil Yolu'nda çatlaklar oluştu. Deniz dolgusu üzerine inşa edilen Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon, Rize ve Artvin geçişlerinde görülen çatlaklardan yağmur suyu sızarak yolun alt katmanlarına zarar vermemesi için karayolları ekiplerince özel zift enjekte ederek asfalttaki boşluklar dolduruldu. Rize'nin İyidere ilçesinde asfalt yolun yaklaşık 8 kilometrelik kısmında yapılan çatlak onarımı tamamlandı. Uzmanlar, kıyıya yakın deniz tabanından kum çekilmesi sonucu oluşan kıyı erozyonuyla yollarda çatlaklar oluştuğuna dikkat çekti, uyarılarda bulundu.   <br>NEDENİ; DENİZDEN KUM ÇEKİLMESİ<br>Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Yüksek, yollarda çatlaklar oluşmasının nedeni olarak, kıyıya yakın bölgelerden kum çekilmesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yüksek, "100 metre açıktan çekilen kumun kıyıyla ne alakası var diyemeyiz. Zamanla, buradan çektiğimiz kumu doğa bir şekilde kendisi dolduracaktır. Yeterince kum bulamazsa bu sefer kıyıyı oymaya çalışacak ve zaman zaman yolların altını oyacaktır. Siz yolun üst yapısını ne kadar sağlam yaparsanız yapın, altı oyulduğu zaman çatlaklar ve zamanla kırıklar meydana gelecektir. Kosterlere kum çekme ruhsatı verilirken teknik analiz yapılması önemli. Nereden ne zaman, ne kadar ve nasıl malzeme alınacağını tespit etmek gerekiyor. Doğaya herhangi bir yerden müdahale ederseniz başka bir yerde olumsuz etki olarak karşınıza muhakkak çıkar. Deniz kendine yapılanı yanına koymaz" diye konuştu. <br>DOÇ. DR. ERUZ: TEHLİKE OLUŞABİLİR<br>Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Eruz de erozyonla taşıyan, derelerden gelen ve dalgaların kayaları aşındırmasıyla oluşan kumların plajları oluşturduğu ve derin denizlerin plaj kumlarını çekerek tabandaki boşlukları doldurduğunu anlattı. Deniz ortamındaki kumun gemilerle yerinden alınması halinde, denizin kıyıdaki kumu çekeceğini belirten Doç. Dr. Eruz, "Denizin dibinde boşluk olması mümkün değil. O boşluklar mutlaka dalga ve akıntı etkisiyle doldurulacaktır. Eğer orada dengeyi iyi kullanmazsanız orada oluşan boşluğun karşılığında balçık şeklinde bir yapıysa heyelan şeklinde bir deniz dibi hareketi meydana gelebilir. Ciddi boşluklar yaratılırsa kıyıdan aşırı bir kum taşınımı olursa kısmi tehlike oluşabilir" dedi.<br>'BALIKÇILIĞA ZARAR VEREBİLİR'<br>Deniz tabanından kum çekilmesinin, mezgit ve barbun gibi dip balıklarının yuvalanma ve beslenme alanlarına zarar verebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Erzu, "Bu alanların tahsisinden önce ekolojik olarak balıkçılığa nasıl bir zarar verebileceğini, dip ekolojisine nasıl zarar vereceğini mutlaka inceleyip ona göre karar vermek gerekiyor. Çünkü tahribat olursa uzun vadede o bölgedeki balık yataklarına ve balıkçılığa da etki etmemesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. <br>KARADENİZ SAHİL YOLU<br>Samsun´dan başlayıp, Artvin´in Sarp Sınır Kapısı´nda sona eren, 542 kilometre uzunluğundaki Karadeniz sahil yoluyla 6 il, 64 ilçe, 17 bucak merkezi, 9 liman, 3 havaalanı ve birçok yerleşim birimine ulaşım sağlanıyor. Yolun inşasında, 138 milyon metreküp kazıdolgu, 180 milyon ton tahkimat, 3 milyon metreküp beton imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 4.2 milyar dolara mal olan Karadeniz sahil yolunda 27 kilometre uzunluğunda 263 köprü, 41 kilometre uzunluğunda 12 tek tüp tünel, 18,5 kilometre uzunluğunda 20 çift tüp tünel bulunuyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL <br>2020-06-29 09:24:21<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
YEREL HABERLER Karadeniz'de sahil yolunda 'çatlak' tehlikesi
Başkan Ekim’den Ankara çıkarması
YEREL HABERLER Başkan Ekim’den Ankara çıkarması
Trabzon’da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter döktü Öğrenciler sınavda ter dökerken, veliler dışarıda heyecanla onları bekledi
YEREL HABERLER Trabzon’da yaklaşık 25 bin öğrenci YKS için ter ...
'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız için seferber oldu
YEREL HABERLER 'Yunus' polisi, YKS öncesi kimliğini kaybeden kız ...
Trabzonspor'da sessizlik
YEREL HABERLER Trabzonspor'da sessizlik
Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri devreye girdi
YEREL HABERLER Okul önünde kimliğini kaybetti, yunus ekipleri ...
Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı’nın sözleşmesini iki yıl daha uzattı Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu "Hedefimiz 1. Lig'dir” Hekimoğlu Trabzon FK Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı: “Kendimi bu kulübün bir antrenörü değil ailenin bir ferdi olarak görüyorum”
YEREL HABERLER Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper Avcı’nın ...
İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı"
YEREL HABERLER İbrahim Üzülmez: "Bizim için zor bir akşamdı"
Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama takımıma inanıyorum"
YEREL HABERLER Hüseyin Çimşir: "Avantaj kaybetmiş olabiliriz ama ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçının ardından
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü: 1-1
Süper Lig: Trabzonspor:1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor:1 - MKE Ankaragücü:1 (Maç ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk ...
Süper Lig: Trabzonspor: 1- MKE Ankaragücü:0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Süper Lig: Trabzonspor: 1- MKE Ankaragücü:0 (Maç ...
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçından notlar
Trabzonspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - MKE Ankaragücü (FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor taraftarı takımını şampiyon gibi uğurladı
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarı takımını şampiyon gibi uğurladı
Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
YEREL HABERLER Polis sınava geç kalan öğrenci için seferber oldu
Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
YEREL HABERLER Fatih Sondaj Gemisi, Trabzon'dan ayrıldı
Sondaj çalışmaları için hareket etti Fatih Sondaj Gemisi Karadeniz’e açıldı Gemi, sondaj çalışmalarının ilk durağı olan Karadeniz Ereğlisi'ne hareket etti
YEREL HABERLER Sondaj çalışmaları için hareket etti Fatih Sondaj ...
Trabzon'da YKS yoğunluğu
YEREL HABERLER Trabzon'da YKS yoğunluğu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X