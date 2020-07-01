Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

<br>Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Süper Lig´de bu sezon son 11 deplasman maçını da yenilgisiz tamamlayan Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray ile dış sahada oynayacağı maçı da kaybetmezse tarihinin en uzun üçüncü deplasman serisine imza atacak.<br>Süper Lig´de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda sergilediği performansla da dikkat çekiyor. Bu sezon çıktığı 14 deplasman maçının sadece birini kaybeden, son 11 dış saha maçında ise yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, deplasmanda topladığı 27 puanla bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor. 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi devam eden ve üst üste 10 deplasman maçını kaybetmeden tamamladığı 2004-05 sezonunu da geride bırakarak bu alanda en uzun serilerinden birine imza atan Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray´a konuk olacak.<br>282 GÜNDÜR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR<br>Trabzonspor, bu sezon dış sahadaki tek yenilgisini 23 Eylül 2019´da ligin 5´inci haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında aldı. Söz konusu karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı. Trabzonspor, hafta sonu Galatasaray deplasmanında da mağlup ayrılmazsa bu sezon üst üste 12´nci dış saha karşılaşmasını da yenilgisiz tamamlayacak ve bu alanda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında elde ettiği 14 maçlık dış saha yenilmezlik serisinden sonraki tarihinin en iyi 3´üncü performansına imza atacak.<br>EN UZUN SERİSİ 14 MAÇ<br>1967 yılından beri mücadele ettiği liglerde deplasmanda en uzun serisine üst üste 14 dış saha maçını da kaybetmeden tamamladığı 1981-82 ve 1983-84 sezonlarında ulaşan bordo-mavililer, 1978-79 sezonunda ise 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisi yakalamıştı. Bu sezon 1978-79 sezonundaki 11 maçlık dış saha yenilmezlik serisini yakalayan Trabzonspor, Galatasaray karşılaşmasını da kazanması durumunda söz konusu sezonu geride bırakacak. Ayrıca bordo-mavililer bu sezon kalan 3 deplasman maçından da puan alması durumunda 1981-82 ve 1983-84 sezonlarıyla birlikte tarihinin en uzun deplasman yenilmezlik serisini elde edecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM<br>2020-07-01 11:33:12<br>
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