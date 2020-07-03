Trabzonspor ‘dan 3 Temmuz 2011 paylaşımı

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı.
Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz 2011 şike süreciyle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından videolu paylaşım yaptı. Bordomavili kulüp yaptığı paylaşımda, “Konu şike olunca Mini Cooper’a binerek kaçtılar. Futbolcuları ‘sürdükleri tarlalarda’ oynattılar! Güzel oyunumuzun adaletle imtihanına “çift dikiş” attılar. Tiyatronun adını da “kumpas” koydular ”ifadelerine yer vererek #TertemizŞampiyon #SeneHep2011 hashtagini kullandı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.